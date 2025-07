Künftig soll nur Google Touristen zu Hotels lotsen

„Wenn wir nur auf Google vertrauen, können wir die Straßenschilder auch gleich abschaffen“, schäumt Hotelchefin Elisabeth Strasser vom Bad Ischler Hubertushof. In Rage haben sie die Pläne für die Abschaffung des Hotelleitsystems in der oberösterreichischen Kaiserstadt versetzt. Die Beschilderung wurde 2008 eingeführt, um die Touristen auf die Beherbergungsbetriebe in der Kaiserstadt aufmerksam zu machen und sie dorthin auch zu navigieren.