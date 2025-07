US-Hochwasserdrama: 13 Tote, 23 Mädchen vermisst

Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen gestorben. Zudem werden 23 Mädchen vermisst, die an einem Sommerlager nahe dem betroffenen Fluss Guadalupe teilgenommen hatten. Der Pegel des Flusses schwoll in der Nacht zuvor binnen nur 45 Minuten um acht Meter an.