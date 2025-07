Schumacher: „Seine Formel-1-Karriere ist beendet!“

Nach vier Saisonen bei den Racing Bulls (zuvor Alpha Tauri) hatte sich Tsunoda seinen Platz neben Verstappen erarbeitet. Zuletzt verpasste er aber viermal in Folge die WM-Punkte, bei einem Grand Prix war bis jetzt ein neunter Platz in Bahrain das Höchste der Gefühle im Red-Bull-Cockpit. „Ich würde jetzt mal sagen, dass wir Tsunoda Ende des Jahres nicht mehr in der Formel 1 sehen werden. Das Problem ist, wenn du langsam bist und Sachen kaputt machst, dann verliert das Team schnell mal die Geduld“, so Schumacher.