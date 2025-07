Gemeindewohnung in Wien: Angebot für Arnautovic

Demgegenüber steht die Tatsache, dass sich die Gespräche in die Länge ziehen, was auch die „Krone“-User zu 79% nicht mehr an den Transfer glauben lässt. Rapid streckt sich finanziell nach der Decke, der 41-fache Teamtorschütze kennt die Zahlen. Mehr als die kolportierten sechs Millionen Euro wird Rapid ihm nicht bieten können.