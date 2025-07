Der „rote Planet“ Mars: So nah und doch so fern

Wohl nicht so bald. Zuvor eine Klarstellung: in diesem Text geht es nicht um Sinn oder Unsinn solcher Marspläne, weil uns das in philosophische Untiefen führen würde, die sich zwar hervorragend zum Zeilenschinden eignen, aber zu nichts sonst. Vielmehr geht es um die Technik – die sagt uns nämlich oft schon genug über Sinn oder Unsinn. Warum ist das mit dem Marsflug so schwer, warum sind wir nicht schon längst dort gewesen? Weil er so weit weg ist? Das hat was für sich. Der Mars ist im günstigsten Fall 78 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, das ist immerhin rund zweihundertmal mehr als die Distanz zum Mond. Ein Raumfahrzeug in der Erdumlaufbahn macht etwa acht Kilometer pro Sekunde, es könnte den Mars in vier Monaten erreichen – sofern Erde und Mars ihren Abstand beibehalten würden.