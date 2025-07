Ein Kampf um Rückkehr und einer gegen den Fluch

Vom Himmel direkt in die Hölle und nun wieder zurück? Das ist am Samstag die große Frage bei den Stockschützen von Tal Leoben! 2023 kürten sich Michael Brantner und Co. im kärntnerischen Liebenfels zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte zum Staatsmeister im Mannschaftsspiel. Doch schon in der nächsten Saison folgte ein bitterer Absturz: Als Titelverteidiger in die Staatsliga gestartet, musste die Truppe gar absteigen und den bitteren Gang in die Bundesliga hinnehmen.