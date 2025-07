EU-Kodex zu Künstlicher Intelligenz verzögert sich

Spitzenmanager schlagen Alarm

In einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlugen unterdessen mehr als 40 Spitzenmanager europäischer Unternehmen Alarm. Die EU verliere sich bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Komplexität – und riskiere damit ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.