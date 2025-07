Online-Shopping: Wichtige Produktinfos fehlen oft

MediaMarkt will Angaben stärker prüfen

Die Elektronikkette MediaMarkt kündigte an, Händlerinformationen künftig stärker zu kontrollieren. Man arbeite kontinuierlich an Verbesserungen im Sinne des Verbraucherschutzes. Ein Sprecher von Zalando sagte, man nehme die Ergebnisse der Untersuchung zum Anlass, die eigenen Prozesse zu überprüfen. „Wir begrüßen die Bemühungen um mehr Transparenz für Verbraucher im digitalen Raum.“ Mehrere Unternehmen beantworten die Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht.