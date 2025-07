Auffahrunfall: Lkw schiebt Auto 80 Meter weit

Am Freitag gegen 19.30 Uhr hatte ein 62-jähriger Bosnier mit seinem Auto auf der A9 bei Übelbach (Graz-Umgebung) eine Panne. Der Mann stellte sein Fahrzeug in einer Pannenbucht ab und blieb am Fahrersitz, während seine Beifahrerin (52) ausstieg und sich hinter die Leitschiene stellte – was wohl ihr großes Glück war.