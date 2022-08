Noch einmal schlafen bis zum Linzer „Krone“-Fest

Mehr als 20.000 Besucher passen auf das Gelände mit fünf Bühnen, „die größte Veranstaltungsfläche in Linz“, wie Koop-Chef Didi Recknagl, der das Linzer „Krone“-Fest heuer zum 20. Mal organisiert, berichtet. Besonders stolz ist er auf die Überdachung mit 38 Metern Durchmesser. Sie schützt die Besucher vor Sonne wie vor Regen. Chefredakteurin Halouska lädt alle „Krone“-Leser herzlich ein: „Wir wollen den Menschen auch in nicht so leichten Zeiten ein Fest schenken, bei dem alle dabei sein können - daher ist auch heuer der Eintritt frei!“