Deutscher Autolenker flog in hohem Bogen in Bach

Spektakulärer Unfall am Mittwochvormittag in Achenkirch im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein deutscher Autolenker (54) verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in die sogenannte Seeache. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu - Rettung und Feuerwehr mussten über eine Steckleiter zum Unfallopfer absteigen.