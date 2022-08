E-Autos werden auch am Land immer beliebter

So führt just der Bezirk Zwettl das landesweite Ranking mit dem größten Anteil an E-Mobilen unter den im ersten Halbjahr neu zugelassenen Pkw an. Bereits mehr als 22 Prozent der Neuanmeldungen entfallen dort heuer auf Autos, die ausschließlich mit Strom fahren. Österreichweit reicht dieser Wert immerhin für Rang 5. In NÖ folgen auf den weiteren Spitzenplätzen auch keine Regionen mit hoher Siedlungsdichte: das Umland von St. Pölten sowie der Bezirk Mistelbach mit knapp mehr als 16 Prozent.