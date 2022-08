„Corona war für unsere Wirte erst das Warm-up“

Ob beim Würstelstand, im Restaurant oder in der Almhütte: Steigende Preise und der Kampf um Mitarbeiter in der Gastronomie sind allgegenwärtig. „Obwohl wir annähernd so viele Leute wie vor der Pandemie beschäftigt haben, fehlen uns 3000 Leute“, berichtet Thomas Mayr-Stockinger, Gastronom und Wirtesprecher in OÖ.