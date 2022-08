Fachkräftemangel: „Babys oder Zuwanderung nötig“

In Tirol herrscht fast Vollbeschäftigung, es gibt kaum Arbeitslose. Gleichzeitig fehlt es an Personal - in so gut wie allen Branchen. Vor knapp einem Jahr hat das Land unter Initiative der zuständigen LR Beate Palfrader zusammen mit Wirtschafts-LR Anton Mattle, Wirtschafts- und Arbeiterkammer, AMS und Gewerkschaft angefangen, an einer Strategie zu arbeiten, um dieses Problem zu lösen. Am Dienstag wurde „Arbeitsmarkt Tirol 2030“ vorgestellt.