Innsbrucker Dom: Forscher entdeckten Priestergruft

Derart aufwendige Priestergruft sei ungewöhnlich

Bei den Gebeinen befanden sich Medaillons, die den Schluss zulassen, dass es sich um Priester handelt. Es sei nicht ungewöhnlich, dass bei einer Kirche ein Friedhof sei - eine derart aufwendige Priestergruft habe man aber nicht erwartet: „Wir haben Holzreste gefunden, deshalb gehen wir davon aus, dass die Priester in Holzsärgen beerdigt wurden. Außerdem wurden auch Textilreste in den Schächten freigelegt“, so Archäologe Benjamin Wimmer.