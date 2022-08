Nach der Hitze droht in OÖ eine Sturzflutgefahr

Noch einmal 30 Grad

Wenn es jetzt anfangs nur einzelne Schauer oder mäßigen Landregen geben würde, dann könnte sich die Erdoberfläche langsam anfeuchten und wäre dann bei darauffolgendem Starkregen viel mehr in der Lage Wasser aufzu- nehmen. Die Sturzflutgefahr würde dann deutlich abnehmen. Doch leider sieht es danach aus, dass es ab Donnerstag zu kräftigen Gewittern mit Starkregen kommen könnte. Davor wird es am Dienstag und Mittwoch noch einmal richtig heiß mit Temperaturen bis zu 33 Grad. Und auch am Donnerstag kann die 30-Grad-Marke noch einmal geknackt werden, dann sinkt die Temperaturen auf 24 Grad ab.