Unbekannte schlugen auf Festbesucher ein

Bereits am 31. Juli gegen 2:30 Uhr wurden zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren, beide aus Sipbachzell, auf einer Veranstaltung in Sattledt von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und verletzt. Die Täter konnten nach der Tat, die sich in der zur Disco umfunktionierten Stockschützenhalle ereignete, unerkannt flüchten.