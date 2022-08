Christian Baha: Russisches (Atombomben-)Roulette

Am 6. und 9. August gedachte die Welt zum 77. Mal der US-Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die in Japan für unfassbares Leid sorgten. Die Abwürfe kosteten 100.000 Menschen sofort das Leben. Sechs Monate später erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 230.000. Und bis heute starben weitere Hunderttausende Japaner an Krebserkrankungen als Langzeitfolge der Strahlung. Doch was seit Jahrzehnten in unseren Geschichtsbüchern als atomares Mahnmal festgeschrieben steht, scheint seit Beginn des Ukraine-Krieges in der unachtsamen EU-Spitze in Vergessenheit zu geraten.