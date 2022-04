Viele Appelle gegen brandheiße Nukleargefahren

Abhängigkeit von Gas eindämmen

Den Aufstand probten zur selben Zeit am Freitag im Motto am Fluss auch die „CEOs FOR FUTURE“-Chefin Christiane Brunner und Peter Weinelt von den Wiener Stadtwerken. Beide schworen sich darauf ein, die Abhängigkeit von Gas konsequent einzudämmen. Wiener Greenpeace-Aktivisten sind an Bord. Die Klimawende an der Donau wurde mit einem Abseiltraining auf einer Staumauer im Waldviertel (NÖ) unterstützt.