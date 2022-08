Mehrere Verletzte bei Rauferei in einem Nachtlokal

Am Samstag, kurz nach 4 Uhr früh, wurden Polizisten zu einem Raufhandel in einem Lokal im Linzer Stadtteil Neue Heimat gerufen. Vor dem Nachtlokal konnten insgesamt etwa 50 Personen angetroffen werden. Die Rauferei hatte sich vorher in dem Lokal entwickelt, als die 51-jährige Freundin eines 41-jährigen Beteiligten, beide stammen aus Gallneukirchen, einen fremden Mann küsste.