Häftlinge in Suben verpfiffen Diebsduo am Friedhof

Waffen und Diebsgut

In der Zwischenzeit flüchteten die Langfinger mit E-Bikes. Ein Deutscher (42) wurde dann am Innradweg in St. Florian am Inn festgenommen. In seinem Rucksack hatte er neben dem Diebesgut auch mehrere Waffen, wie eine Gaspistole und Messer. Es wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, der Beschuldigte wird angezeigt.