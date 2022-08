¿Quiere ser multimillonario?

Blöd an der Sache ist nur, dass die Katalanen mit Lewandowski, Raphinha und Koundé gerade erst neue aufstrebende Mitarbeiter für geschätzte 150 Millionen käuflich erworben haben, was die Kredittilgung auf Juli 2147 hinauszögern würde. Mit katalanischem Einfallsreichtum versucht man nun, sich mit dem Verkauf von Lizenzrechten und Spielern sowie mit Gehaltskürzungen beim bestehenden Personal etwas Luft zu verschaffen. Allerdings hat der ausgerechnet in Madrid ansässige Radiosender COPE kürzlich wegen der für Laien völlig undurchsichtigen Finanzkonstruktionen von Barça auch noch den Vorwurf der Bilanzfälschung in den Raum gestellt, was zu einem hochinteressanten Auftakt in La Liga führen könnte. Irgendwie scheint es aber eh niemanden zu stören, dass ein Fußballverein dieselbe Summe, die der Freistaat Bayern im Jahr 2021 für Sozialleistungen ausgegeben hat, ungeniert als Schuldenpaket mit sich herumträgt und seine Neuzugänge dennoch weiterhin nicht vom Discounter bezieht. So ist das wohl im heutigen Fußball.