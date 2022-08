Lenker wurde nach Überschlag aus Pkw geschleudert

In Wallern an der Trattnach ist am Freitag gegen 21.45 Uhr ein 22-jähriger Autolenker in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Pkw stürzte über eine Böschung, überschlug sich im angrenzenden Feld mehrmals und kam nach über 100 Metern auf den Rädern zum Stillstand.