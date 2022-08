Rot und Blau verbindet mehr als viele glauben

In der ersten Welle setzten Tirols Sozialdemokraten noch ausschließlich auf ihren Frontmann Georg Dornauer und auf Angriff gegenüber Schwarz-Grün. Nun geht es auch um Themen. Motto: Wenn wir uns zusammentun, geht es uns allen besser! „Die Pandemie, der Klimawandel, der Krieg, die Teuerung: Noch nie hatten wir mit so vielen Krisen zu tun wie heute. Der gemeinsame Ursprung dieser Probleme ist ein System, das einige wenige immer reicher macht und viele immer ärmer. Das wollen und müssen wir ändern“, erklärte Dornauer an der Seite seiner Nummer 3 der Landesliste, ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth.