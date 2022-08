„Ohne Coronavirus gäbe es keinen Würstl-Treff“

Als Reinhard Waldenberger sich im letzten Oktober in seiner Serie „Waldis Menschen“ der legendäre Promenadenhof-Chefin Elfie Seeber widmete, war Gastronomin Martina Gschwandtner darauf aufmerksam geworden, dass die Seebers überlegen, ihren legendären Imbiss in der Kärntnerstraße abzugeben. „Ohne Corona hätten mein Mann und ich wahrscheinlich nie darüber nachgedacht, uns ein fixes Standbein zu schaffen“, meint Gschwandtner, die sich längst mit ihrem Würstl-Treff und Schleckermäulchen-Stand am Urfahraner- und am Adventmarkt einen Namen gemacht hat. Doch so ging im Frühjahr alles ganz schnell, einigte man sich mit der Familie Seeber auf eine Übernahme im August.