Die teuersten, beliebtesten Filmautos aller Zeiten

Die häufigste Automarke in der Filmgeschichte

Ford wiederum führt eine andere Film-Hitliste an: Die US-Marke ist mit 10.363 Filmauftritten die am meisten verwendete Automarke in der Filmgeschichte. Das Automodell, das am häufigsten in Filmen vorkommt, ist der Ford Crown Victoria. Eine Version des Ford Crown Victoria (der CVPI) war zwischen 1997 und 2013 das von der Polizei in den USA am häufigsten verwendete Automodell in Hollywood.