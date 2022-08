„Tschick“-Berge im Wald trotz akuter Brandgefahr

Das Verrückte, wie auch der Forstdirektor weiß: Es herrscht Rauchverbot. Sowohl in Wien als auch in Niederösterreich seien aufgrund der Dürre Verordnungen in Kraft. In der Wiener Verordnung stehe, so Januskovecz, dass „offenes Feuer und Glut - also auch Zigaretten - im Wald und im Einflussbereich des Waldes verboten sind“. Womit auch Waldränder gemeint sind.