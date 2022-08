Tiere auf der Suche nach einer zweiten Chance

Ausgesetzt, verstoßen, behördlich abgenommen oder einfach grundlos abgegeben: Tierheime - wie etwa jenes in Linz - haben bereits alles erlebt, und nehmen sich trotzdem unermüdlich jeder Fellnase in Not an. Doch nicht immer findet sich sofort darauf ein neuer Besitzer: fortgeschrittenes Alter, Krankheiten oder ausgeprägtes Temperament machen die Vermittlung schwierig. Manche Tiere warten schon sehr lange auf Abholung, doch die Hoffnung auf ein eigenes Zuhause wird nicht so schnell über Bord geworfen. Hier stellen wir einige Vierbeiner vor, die sich nichts sehnlicher wünschen, als eine zweite Chance zu bekommen.