„Schwammstadt“ im Zentrum sorgt für Abkühlung

In Zeiten, in denen jeden Sommer neue Temperaturrekorde aufgestellt werden, ist die Suche nach neuen Abkühlungsmöglichkeiten enorm wichtig. Zuletzt wurden ja beispielsweise, wie berichtet, in Seibersdorf im Bezirk Baden mit 37,7 Grad Celsius der bundesweit bisher heißeste Tag des Jahres registriert. Im Bezirk Wiener Neustadt will man deshalb rechtzeitig die Weichen stellen. Eine Variante wurde in Lanzenkirchen umgesetzt.