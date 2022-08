Polizei NÖ muss bei Flüchtlingen aushelfen

Droht neuer Flüchtlingsrekord?

Waldhäusl betont, dass 2022 bereits mehr als 40.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind – also mehr als im gesamten Vorjahr. Der FP-Politiker befürchtet, dass es am Ende des Jahres 60.000 bis 70.000 sein werden. „Und die sind gekommen, um zu bleiben! Nicht so wie im Krisenjahr 2015, als weniger als 60.000 bei uns geblieben sind, aber viele nach Deutschland weiterfuhren“, so Waldhäusl.