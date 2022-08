Kleine Patienten erhalten direkten Draht zu Ärzten

Mithilfe eines Fragebogens wird beschrieben, wie die Therapie wirkt

Das Beispiel zeigt, wie wichtig ständiger Austausch ist. Doch in der Praxis ist das nicht immer möglich. An der Innsbrucker Kinderklinik seit Kurzem schon: Jeder junge Krebspatient hat einen direkten Draht zu seinem Arzt - 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.