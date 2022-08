So können Sie Krisen besser meistern

Derzeit bestimmen Ängste das Leben vieler Menschen in unserem Land. Aktuell fürchten wir uns bei noch hohen Temperaturen davor, dass uns das Wasser ausgeht. Aber auch vorausschauend vor einem eiskalten Winter. Der Krieg mit Flüchtlingswelle bereitet Sorgen, ebenso die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit. Die Liste ließe sich leider noch lange fortsetzen. Ist die Regierung an allem schuld? Wohl an vielem, aber bestimmt nicht an allem. Was würden die Roten, Blauen oder Pinken besser machen?