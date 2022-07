Warum vor allem Kinder unter der Klimakrise leiden

„Verpestete Luft“: Kinder entwickeln oft Atemnot

Die Luftverschmutzung wirkt sich vor allem auf Kinder aus: „Aufgrund ihrer kleinen Atemwege gelten sie als besonders gefährdet, Langzeitschäden davonzutragen oder Atemnot zu entwickeln. Kamine, Holzfeuerung und Dieselabgase tragen ebenso dazu bei. Je mehr CO₂ in der Luft ist, desto mehr Pollen werden gebunden. Damit steigt die Rate an Allergien und Asthmaerkrankungen mit zunehmendem Klimawandel an“, so die Expertin. Es liegt an den Erwachsenen, die Klimakrise noch irgendwie in den Griff zu bekommen.