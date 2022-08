Rekordzahl an Nutzern verfolgte Pelosi-Flug online

Der von chinesischen Drohungen begleitete Flug der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi von Malaysia nach Taiwan hat dem Flugbeobachtungsdienst Flightradar24 einen Rekord beschert. Mehr als 708.000 Menschen hätten die Landung des Flugs SPAR19 am Dienstagabend in Taipeh in Echtzeit beobachtet, mehr als bei jedem anderen Flug zuvor, teilte der schwedische Internetdienst in der Nacht auf Mittwoch mit.