Handyverträge: Studie ortet großes Sparpotenzial

Datenverbrauch überprüfen

Das Portal empfiehlt daher, in den Smartphone-Einstellungen nachzusehen, wie viel Datenvolumen im letzten Abrechnungszeitraum genutzt wurde. Weiche das gebuchte Volumen regelmäßig vom Verbrauch ab, sollte ein passenderer Tarif gesucht werden. Zur Finanzierung eines neuen Smartphones sei es in den meisten Fällen zudem deutlich günstiger, Gerät und Tarif getrennt zu erwerben. „Um den Einmalpreis eines Geräts so niedrig wie möglich zu halten, buchen viele Kunden hochpreisige Tarife“, sagt Theumer. „Diese enthalten immer höhere Datenbudgets, die oft kaum genutzt werden.“