Durchatmen: Wer jetzt noch Maske tragen muss

Maskenpflicht: Wer positiv getestet wurde und keine Symptome hat, darf prinzipiell am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wenn eine FFP2-Maske getragen wird. Die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer Maske besteht außerhalb des privaten Wohnbereichs in allen geschlossenen Räumen, wenn ein physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen ist. Kann im Freien der Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden, gehört eine Maske ebenfalls zur Grundausstattung. Damit sind natürlich auch alle Geschäfte, der Arbeitsplatz und Lokale abgedeckt. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Fahrgemeinschaften gehört die FFP2-Maske auch weiterhin über Mund und Nase. Wer in den eigenen vier Wänden oder im Garten feiern will, sollte für sich selbst das Motto „Maskenball“ verordnen. Sonst drohen Probleme.