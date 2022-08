Abenteuerurlaub unter freiem Himmel in NÖ

Campen ist ein Urlaubserlebnis für die ganze Familie - für die einen die Erfüllung eines Ferientraums aus Kindheitstagen, für die anderen der Inbegriff des unabhängigen und kostengünstigen Reisens. „In Niederösterreich punktet der Campingurlaub mit guter Infrastruktur und zahllosen Ausflugszielen in unmittelbarer Nähe“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger. In Zeiten der Teuerung gewinnt Erholung in Zelt oder Caravan zusätzlich an Popularität.