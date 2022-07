„Ein voller Kühlschrank ist kaum mehr leistbar“

Aber auch die Lebensmittelpreise machen den Menschen zu schaffen. „Das Befüllen des Kühlschrankes wird immer mehr zur finanziellen Belastung. Daher braucht es eine rasche Entlastung“, so Stangl. Vor allem seien grundlegende Nahrungsmittel in den vergangenen Wochen empfindlich teuerer geworden. So ist der Miniwarenkorb (entspricht laut Berechnung der Statistik Austria einem Wocheneinkauf inklusive Dienstleistungen) im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent teurer geworden. „Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel könnte schnell Abhilfe schaffen. Zusätzlich braucht es natürlich genaue und strenge Preiskontrollen, um sicherzustellen, dass die Senkung an die Endverbraucher weitergegeben wird“, betont Stangl.