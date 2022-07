Nach Unwetter: Baggern im Wettlauf gegen die Zeit

Weitere Niederschläge in Sicht

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sind bereits am Montag weitere Niederschläge im Stubaital möglich. „Wir appellieren an die Bevölkerung, sich bei erneuten Starkregenereignissen und Gewittern entsprechend achtsam zu verhalten und gefährdete Bereiche, wie etwa in der Nähe von Fließgewässern, zu meiden“, so Michael Fankhauser von der Abteilung Krisen- und Gefahrenmanagement des Landes Tirol.