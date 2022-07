Zittern vor weiteren heftigen Unwettern in Tirol

„Schadensgefahr südlich des Inns erhöht“

Insbesondere in den „bereits vorbelasteten Gebieten“ südlich des Inns sei die Schadensgefahr erhöht. „Nach einer kurzen Beruhigung folgt in der Nacht in ganz Tirol die Kaltfront mit Regen, der anfangs auch noch von eingelagerten Gewittern begleitet wird. Im Laufe des Dienstags ist mit einer Beruhigung zu rechnen, wobei es zeitweise zu weiteren Regenschauern kommen kann“, so die Experten weiter.