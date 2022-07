Stubaital: Suche im Fluss, keine Spur von Pfarrer

Während in mehreren Orten des Stubaitales die Aufräumarbeiten nach den heftigen Unwettern in der Nacht auf Samstag auf Hochtouren liefen, rückten Montagnachmittag Einsatzkräfte der Wasserrettung Innsbruck neuerlich aus. Am Wochenende hatten sie die Suche nach Pfarrer Augustin einstellen müssen, weil es für die Helfer zu gefährlich war.