Autos von Mure mitgerissen - Insassen befreit

„Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien und blieben gänzlich unverletzt“, berichtet die Polizei in Winklern. An den Fahrzeugen, sowie an den Straßenleiteinrichtungen, entstand Sachschaden. „In diesem Bereich bleibt die B106 bis zu den Aufräumarbeiten am Dienstag gesperrt!“ Autos werden zwar über einen Radweg umgeleitet, LKW müssen aber großräumig ausweichen.