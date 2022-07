Panoramagemälde wird zu gigantischem Gigapixelbild

Nach einer kurzen Ausstellung in Zürich und Genf im späten 19. Jahrhundert und an der Schweizerischen Landesausstellung 2002 (Expo.02) hat das Werk die vergangenen 20 Jahre in einem Militärlager im Berner Oberland verbracht. Welche Schwierigkeiten sich beim Ausstellen solcher Panoramen ergeben können, zeigte sich in Österreich etwa am rund 1000 Quadratmeter großen Innsbrucker Riesenrundgemälde, dessen Übersiedlung ins Tirol Panorama am Bergisel im Jahr 2010 wegen denkmalschützerischer Aspekte und Kostengründen für Furore sorgte.