Auch heuer 358 Anträge auf Schulabmeldung in Tirol

100 kamen zurück, 100 schafften Prüfung nicht

Was die Landesrätin zuversichtlich machte, sind die Erfahrungen des abgelaufenen Schuljahres. Wie berichtet, waren zum Start 458 Kinder abgemeldet. Doch schon nach einigen Wochen kehrten 100 Kinder zurück in die Schule. Wohl, weil die Eltern die Bildungsaufgabe unterschätzt hatten. Unterschätzt haben sie auch die Eltern jener 100 Kinder, die am Ende des Jahres die obligatorische Externistenprüfung nicht schafften. Diese Kinder müssen nun das Jahr in der Schule wiederholen.