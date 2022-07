„Digitales Symbol“ landet in der wirklichen Welt

Das Internet – wie schon der Name unschwer erkennen lässt – bietet Wirtschaft und Forschung unendliche Möglichkeiten der Vernetzung. Doch wie findet man sich im digitalen Dickicht möglichst gut zurecht? Antworten darauf will das Land über die Wirtschaftsagentur Ecoplus und deren Digitaltochter finden. Kein Wunder also, dass das „Haus der Digitalisierung“ gerne als Leuchtturmprojekt bezeichnet wird – schon in seiner ersten Form als reine Online-Plattform war es ein Wegweiser für nationale und internationale Firmen sowie Forschungsinstitute.