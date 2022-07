Biden traf Prinz: Faustgruß mit „blutigen Händen“

Biden sprach den Mord am saudischen Regierungskritiker bei Kronprinz Mohammed bin Salman an - dieser habe jedoch jede Verantwortung zurückgewiesen. „Er sagte im Grunde, dass er nicht persönlich dafür verantwortlich sei. Ich deutete an, dass ich glaube, er ist es“, sagte der US-Präsident am Freitag. Er habe das Thema direkt zu Beginn des Treffens mit der saudischen Führung „glasklar“ angesprochen. „Ich bereue nichts, was ich gesagt habe. Was mit Khashoggi passiert ist, war empörend“, so Biden.