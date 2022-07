Biden will stärker mit Israel kooperieren

Ganz im Zeichen der Sicherheit steht die erste Nahost-Reise als US-Präsident von Joe Biden. Vier Tage wird sie dauern, am Mittwoch traf er zum Auftakt in Israel ein. Gemeinsam mit Staatspräsident Isaac Herzog und Ministerpräsident Jair Lapid besuchte Biden die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Es ist sein insgesamt zehnter Besuch in Israel, erstmals wird ihn aber auch der Weg nach Saudi-Arabien führen.