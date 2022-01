Biden beleidigt Fox-Reporter als „Sch…kerl“

Doocy hatte Biden nach dem offiziellen Ende einer Pressekonferenz im Weißen Haus beim Hinausgehen gefragt, ob die hohe Inflation in den USA seiner Demokratischen Partei bei den Kongress-Zwischenwahlen im November schaden könnte. „No, that‘s a great asset. More inflation“ (Nein, ein großartiger Pluspunkt, mehr Inflation), sagte Biden daraufhin mit leiser Stimme, wohl denkend, das Mikro sei bereits abgeschaltet. Und setzte nach: „What a stupid son of a bitch“ - wie auf den Aufnahmen klar zu vernehmen ist.