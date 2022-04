Jemen: Einigung auf zweimonatige Waffenruhe

Vor wenigen Tagen schienen die Friedensbemühungen rund um den Krieg im Jemen wieder torpediert worden zu sein. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen hatten mit Raketen eine Öl-Anlage auf saudischem Territorium - und zwar in der Nähe der Formel-1-Strecke in Dschidda - angegriffen. Die Antwort der Saudis in Form von Vergeltungsschlägen aus der Luft ließ nicht lange auf sich warten. Doch nun haben sich die Kriegsparteien auf eine zweimonatige Waffenruhe einigen können.