Das kann Biden nicht zulassen. Er ist qua Eid Amerikas Interessen verpflichtet. Und so schrieb er jüngst in der „Washington Post“, dass es seine Aufgabe sei, die USA „zu stärken und sicher zu machen“. Um das zu erreichen, müsse er mit Ländern zusammenarbeiten, die das beeinflussen könnten. „Saudi-Arabien ist so ein Land“, so Biden.